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  • 05.01.2020 11:42
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 11:42

'de düzensiz göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı

'in Dikili ilçesinde göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası 51 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmen aranıyor.

İzmir'de düzensiz göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı

'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında düzensiz göçmen botu ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botu çarpıştı. 51 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

SABAHA KARŞI...
Edinilen bilgiye göre, saat 05.49'da Bademli açıklarında seyir ve can emniyetini almayan düzensiz göçmen botu ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botu çarpıştı. Olayın ardından bölgeye iki Sahil Güvenlik botu gönderildi. Arama kurtarma faaliyetleri sonucu 51 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

51 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Kurtarılan 51 göçmenden 18'i hastaneye sevk edildi. Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

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