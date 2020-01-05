Genel af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda yeni yıla girdiğimiz şu günlerde af yasasının 14 Ocak tarihinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 suça asla indirim yapılmasın talimatını vermişti. Ayrıca Bakan Gül ikinci yargı paketinin yanı sıra arabuluculuk ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'de; Yargı paketinde, 4 milyonun üzerinde devam eden hukuk yargılamalarındaki dosyalarda, 6 ile 8 ay arasında yargılamaların hızlanmasının söz konusu olduğununu açıklamıştı. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? İşte 6 Ocak af yasası ile ilgili son durum...

Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...