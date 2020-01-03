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  • Son Güncelleme: 03.01.2020 22:30

Kalın'dan İranlı General Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ettiklerini bildirdi.

Büyük endişe duyuyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ettiklerini bildirdi.

Kalın, İran Devrim Muhafızları'na bağlı 'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği gibi, bölgede son dönemde peş peşe yapılan hataların, mezhepçi tutumlar ile dış müdahalelerin küresel barış ve istikrarı tehdit eder hale geldiğini belirtti.

"Özellikle komşumuz Irak'ın bir gerilim, istikrarsızlık ve nüfuz elde etme alanı haline gelmesinden büyük endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Kalın, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye ve beraberindekilere yönelik yapılan saldırı, bölgede yeni gerilim ve çatışmaları tetikleyecektir. Türkiye olarak bütün tarafları bir kez daha sağduyu içinde hareket etmeye ve gerilimi daha da artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel ve küresel barışı teminat altına almak için diplomasinin bütün imkanlarını en geniş şekilde kullanmaya devam edecektir."

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