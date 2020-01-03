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  • Son Güncelleme: 03.01.2020 20:58

ndan Irak'a seyahat uyarısı

Son dakika haberine göre , İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Bağdat'ta düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından Irak'taki olası karışıklığı dikkati çeken bir mesaj yayımladı. Dışişleri Bakanlığı yayımladığı mesajda Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığından flaş Irak uyarısı
, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Bağdat'ta düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından Irak'taki olası karışıklığı dikkati çeken bir mesaj yayımladı. Dışişleri Bakanlığı yayımladığı mesajda Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri , olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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