Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin bugün yağışlı geçeceği bildirildi. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 4 Ocak Meteoroloji hava durumu uyarıları...

YENİ YAĞIŞLI SİSTEM UYARISI

Meteoroloji'nin resmi internet adresi üzerinden yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Ülkemizin 05 Ocak 2020 Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak yağışların, Pazartesi ve Salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

06 Ocak Pazartesi ve Salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'da şiddetli ve yer yer aşırı (metrekareye 100 kg ve üzeri yağış) olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta başı Pazartesi ve Salı günleri beklenen şiddetli fırtına, kuvvetli ve aşırı yağışlar için hafta sonunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak tahmin ve uyarılar takip edilerek dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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