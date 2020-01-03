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  • 03.01.2020 12:11
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 12:24

İmamoğlu'nun Boğaz'daki yılbaşı şovunun maliyeti belli oldu!

Her defasında tan dem vuran CHP’li Başkanı yeni yıl kutlamalarına servet harcadı. Belediyede işçi kıyımı yapan İmamoğlu, İstanbul Boğazı’nda düzenlediği kutlamalarına 320 bin TL harcandığını açıkladı.

İBB'nin yılbaşı gece yarısı İstanbul Boğazı'nda oldukça görkemli bir şekilde gerçekleştirdiği havai fişek gösterisi, yaklaşık 5 dakika sürdü. Bir kesim, Boğazın ışıl ışıl güzelliğini havai fişek eşliğinde bütün dünyaya gösterilmesinden oldukça mutlu olurken, bir kesim de 3-5 dakikalık bir gösteri için dünyanın parası harcandığını iddia ederek, "İsraf eleştirisi yaparken bu israf niye" dedi.

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