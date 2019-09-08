İsraf diye 730 araç iade eden İmamoğlu'ndan 997 araçlık yeni ihale!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'de araç israfı olduğunu iddia ederek 1247 aracın iade edileceğini ve bu sayede 50 milyon TL tasarruf edileceğini söylerken İSKİ için 997 yeni araç kiralaması söylenilen derecede bir israfın olmadığını gözler önüne serdi.

İSKİ için alınan ve 4 Ağustos'ta faaliyete geçecek olan bu 997 araç için sadece 4 aylığına 16 milyon 709 bin 550 lira ödendiği görüldü.

İade edilen araçların günlük kirası 43 TL iken, yeni kiralanan araçların günlük kirasının 156 TL olduğu öğrenildi. İsraf kelimesini dilinden düşürmeyen Ekrem İmamoğlu'nun eski araçları iade edip 4 kat daha pahalı bir şekilde yeni ihale açması dikkat çekti.





Sosyal medyada büyük tepki gören bu duruma vatandaşlardan İmamoğlu'na "Madem israf var neden yeni araç kiralıyorsun" sorusu yöneltildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut, "İBB'de israfa son verilip tasarrufa gidileceğinin açıklanmasıyla toplamda 1.247 araç sistemden çıkmıştır ve bu sayede de 50 milyon liralık tasarruf sağlanmıştır. Yılda 49,5 milyon lira olan bu tasarruf; 5 yıllık süreçte de 250 milyon lirayı bulmaktadır." ifadesini kullanmıştı.