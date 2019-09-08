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  • 09.09.2019 07:50
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 08:00

İsraf diye 730 araç iade eden İmamoğlu'ndan 997 araçlık !

çalışmalarından bu yana sürekli olarak ’de israf olduğunu iddia eden ’li İBB Başkanı ’nun, ihtiyaç fazlası diyerek bin 247 aracın belediye sisteminden çıkarırken için 997 kiralık araç ihalesi açması dikkat çekti. Kiralanan bu araçlara ise 16 milyonu aşkın bir ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

İsraf diye 730 araç iade eden İmamoğlu'ndan 997 araçlık yeni ihale!

'li Başkanı 'nun, İBB'de araç israfı olduğunu iddia ederek 1247 aracın iade edileceğini ve bu sayede 50 milyon TL tasarruf edileceğini söylerken için 997 yeni araç kiralaması söylenilen derecede bir israfın olmadığını gözler önüne serdi.

İSKİ için alınan ve 4 Ağustos'ta faaliyete geçecek olan bu 997 araç için sadece 4 aylığına 16 milyon 709 bin 550 lira ödendiği görüldü.

İade edilen araçların günlük kirası 43 TL iken, yeni kiralanan araçların günlük kirasının 156 TL olduğu öğrenildi. İsraf kelimesini dilinden düşürmeyen Ekrem İmamoğlu'nun eski araçları iade edip 4 kat daha pahalı bir şekilde açması dikkat çekti.


Sosyal medyada büyük tepki gören bu duruma vatandaşlardan İmamoğlu'na "Madem israf var neden yeni araç kiralıyorsun" sorusu yöneltildi.

NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut, "İBB'de israfa son verilip tasarrufa gidileceğinin açıklanmasıyla toplamda 1.247 araç sistemden çıkmıştır ve bu sayede de 50 milyon liralık tasarruf sağlanmıştır. Yılda 49,5 milyon lira olan bu tasarruf; 5 yıllık süreçte de 250 milyon lirayı bulmaktadır." ifadesini kullanmıştı.

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