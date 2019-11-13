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  • 13.11.2019 11:18
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 11:26

İsraf diye Yenikapı'da şov yapan ’li 'ndan 621 bin 390 lira !

çalışmalarından bu yana sürekli olak ’nde ‘İhtiyaç fazlası araç var’ diyerek hizmet araçlarını Yenikapı’da sergileyen ’nun geçtiğimiz ay 621 bin 390 liraya yeni araç kiraladığı ortaya çıktı. İmamoğlu’nun ‘israf’ diyerek araçları sergilendikten sonra yaptığı bu ihale ‘şov yapıyor’ yorumlarına neden oldu.

İmamoğlu'ndan 621 bin 390 liralık israf!

'nde 'İhtiyaç fazlası araç var' diyerek hizmet araçlarını Yenikapı'da sergileyen 'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun göreve geldikten yaklaşık bir ay sonra 16.7 milyona yeni araç kiraladığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun 'deki lüks ihtiyaç fazlası araçlarla ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamaların samimi olmadığı ortaya konmuştu.

YENİ İHALE, 3 AY İÇİN 621 BİN LİRA
CHP'li İBB Başkanı'nın şimdi ise yeni bir araç ihalesi daha açtığı belirlendi. Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim 2019 tarihinde sözleşmesi imzalanan ihale için 21 Ekim 2019 ile 20 Ocak 2020 tarihleri arasında araç kiralama işlemi yapıldı. Sadece 3 aylık araç kiralama bedeli ise 621 bin 390 lira…

Bu ihale ise Baki Otomotiv Gıda Tekstil İnşaat Turizm San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti'ye verildi.

Bilindiği gibi CHP'li Ekrem İmamoğlu, kampanyası döneminde 'İBB'de araç israfı' olduğu yönünde söylemlerde bulunmuştu. İmamoğlu'nun iddiasına göre, Büyükşehir Belediyesi'nde ihtiyaç dışı araç masrafı 120 milyon lira idi ve ihtiyaç dışı araçlarda tasarrufa gidildiğinde yılda 120 milyon TL tasarruf edilecekti. Fakat İmamoğlu'nun ihtiyaç fazlası diye Yenikapı Meydanı'na yığdığı araçların hizmet araçları olması dikkat çekmişti.

SABAH

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