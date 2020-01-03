İmamoğlu'ndan İSPARK'a ikinci zam!

Yeni yıl zamları da beraberinde getirdi. Yönetimler birçok kalemde zamlı tarifeye 1 Ocak 2020'de geçti.
İSPARK'TA ZAMLI TARİFE!
Aralık ayındaki İBB Meclisi toplantısında görüşülen ve Meclis'ten geçen İSPARK 2020 bütçesinde zamlı fiyat tarifesi de yer alıyordu.
Tarife yeni yılla birlikte İSPARK'lardaki tabelalara asılmaya başlandı.
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