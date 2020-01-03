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  • Son Güncelleme: 03.01.2020 14:08

: Bakanlık duyurdu: 3'ü üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi…

... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi. Kıran operasyonları kapsamında ise 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Bakanlık duyurdu: 211 terörist etkisiz!

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, yaptığı açıklamasında "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi. Kıran operasyonları kapsamında ise 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE
Çataklı, "2019 Aralık ayında uyuşturucuya yönelik 15 bin 259 operasyonda 3 ton 883 kg esrar, 709 kg eroin ele geçirilmiştir. 2 bin 7 kişi tutuklanmıştır." açıklamasında bulundu.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI
Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 373 bin 592 olduğunu, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 571 bin 30 olduğunu belirtti.

Çataklı ayrıca 11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı sayısının 150 olduğunu söyledi.

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