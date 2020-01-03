İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, yaptığı son dakika açıklamasında "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi. Kıran operasyonları kapsamında ise 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.



UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Çataklı, "2019 Aralık ayında uyuşturucuya yönelik 15 bin 259 operasyonda 3 ton 883 kg esrar, 709 kg eroin ele geçirilmiştir. 2 bin 7 kişi tutuklanmıştır." açıklamasında bulundu.



ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI

Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 373 bin 592 olduğunu, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 571 bin 30 olduğunu belirtti.



Çataklı ayrıca 11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı sayısının 150 olduğunu söyledi.