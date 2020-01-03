İşte Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün "Ekonomide yalan bulamadılar futbola sardılar" adlı köşe yazısı:
Dün böyle iki haber dikkatinizi çekmiştir. Biri, sabah saatlerinde yayılan poşet fiyatının 30 kuruşa çıktığı haberiydi. Bir anda sosyal medyada yayılan haber epeyce gürültü kopardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'zam yok' diyerek açıklama yapsa da yalan haber kadar sesini duyurmadı.
Diğeri ise ligin başarılı takımı Trabzonspor'u siyaset arenasına çekmek isteyenlerin çıkarıp servis ettiği Ünal Karaman'ın istifasıyla ilgili yalan haberlerdi. Adı- sanı duyulmamış haber sitesi üzerinden bir dedikodu üretildi, sosyal medyadaki art niyetli trol hesaplardan yayıldı. Halbuki, o dedikodunun olduğunu iddia ettikleri maç günü (16 Aralık 2019) Berat Albayrak Türkiye'de dahi değildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsviçre- Malezya gezisindeydi. Manipüle haberlerle varlığını sürdürmeye çalışan haber sitesi, nedense bunları görmezden geldiği gibi kendisini yalanlayan kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarını da tek satır giremedi.
Belli ki amaç, tarafsız habercilik yapmak falan değil!
Ortalığı bulandırmak, futbola siyaset bulaştırmak, Trabzonspor taraftarları içinde huzursuzluk yaratmak... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la Trabzonspor taraftarları arasına nifak tohumu sokmak...
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Dün böyle iki haber dikkatinizi çekmiştir. Biri, sabah saatlerinde yayılan poşet fiyatının 30 kuruşa çıktığı haberiydi. Bir anda sosyal medyada yayılan haber epeyce gürültü kopardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'zam yok' diyerek açıklama yapsa da yalan haber kadar sesini duyurmadı.
Diğeri ise ligin başarılı takımı Trabzonspor'u siyaset arenasına çekmek isteyenlerin çıkarıp servis ettiği Ünal Karaman'ın istifasıyla ilgili yalan haberlerdi. Adı- sanı duyulmamış haber sitesi üzerinden bir dedikodu üretildi, sosyal medyadaki art niyetli trol hesaplardan yayıldı. Halbuki, o dedikodunun olduğunu iddia ettikleri maç günü (16 Aralık 2019) Berat Albayrak Türkiye'de dahi değildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsviçre- Malezya gezisindeydi. Manipüle haberlerle varlığını sürdürmeye çalışan haber sitesi, nedense bunları görmezden geldiği gibi kendisini yalanlayan kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarını da tek satır giremedi.
Belli ki amaç, tarafsız habercilik yapmak falan değil!
Ortalığı bulandırmak, futbola siyaset bulaştırmak, Trabzonspor taraftarları içinde huzursuzluk yaratmak... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la Trabzonspor taraftarları arasına nifak tohumu sokmak...
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