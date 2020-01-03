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  • 04.01.2020 11:07
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 11:07

Ekonomide yalan bulamayanlar a sarmaya başladı!

yazarı , bugün kaleme aldığı nda Trabzonspor'u siyaset arenasına çekmek isteyenlerin çıkarıp servis ettiği 'ın istifasıyla ilgili yalan haberleri kaleme aldı. Güngör, "Belli ki amaç, tarafsız habercilik yapmak falan değil! Ortalığı bulandırmak, a siyaset bulaştırmak, Trabzonspor taraftarları içinde huzursuzluk yaratmak... 'la Trabzonspor taraftarları arasına nifak tohumu sokmak..." dedi.

Ekonomide yalan bulamadılar futbola sardılar
İşte yazarı 'ün "Ekonomide yalan bulamadılar futbola sardılar" adlı :

Dün böyle iki haber dikkatinizi çekmiştir. Biri, sabah saatlerinde yayılan poşet fiyatının 30 kuruşa çıktığı haberiydi. Bir anda sosyal medyada yayılan haber epeyce gürültü kopardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'zam yok' diyerek açıklama yapsa da yalan haber kadar sesini duyurmadı.

Diğeri ise ligin başarılı takımı Trabzonspor'u siyaset arenasına çekmek isteyenlerin çıkarıp servis ettiği Ünal Karaman'ın istifasıyla ilgili yalan haberlerdi. Adı- sanı duyulmamış haber sitesi üzerinden bir dedikodu üretildi, sosyal medyadaki art niyetli trol hesaplardan yayıldı. Halbuki, o dedikodunun olduğunu iddia ettikleri maç günü (16 Aralık 2019) Türkiye'de dahi değildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsviçre- Malezya gezisindeydi. Manipüle haberlerle varlığını sürdürmeye çalışan haber sitesi, nedense bunları görmezden geldiği gibi kendisini yalanlayan kulübün başkanı 'nun açıklamalarını da tek satır giremedi.

Belli ki amaç, tarafsız habercilik yapmak falan değil!

Ortalığı bulandırmak, a siyaset bulaştırmak, Trabzonspor taraftarları içinde huzursuzluk yaratmak... Berat Albayrak'la Trabzonspor taraftarları arasına nifak tohumu sokmak...

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