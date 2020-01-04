Son dakika: 2019'da 81 ildeki uygulamalarda 478 bin 133 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılında gerçekleştirilen asayiş ile yol uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 şahıs yakalanırken, 192 bin 626 araç, 2 bin 373 okul servisi, 259 taksi, 1.795 motosiklet trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımı ile ülke genelinde 2019 yılında, 7 Türkiye Güven Huzur, 2 Taksi, 1 Motosiklet, 2 Türkiye Huzur ve Trafik, 5 Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçlarına Yönelik Denetim, 1 Okul Çevreleri, Servis Araçları ve Genel Asayiş Trafik Denetimi, 3 Aranan Şahıslar, 1 Yasadışı Bahis ve Göçmen Kaçakçılığı, 1 Huzurlu Sokaklar, 3 Kumar ve Tombala, 1 Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı, 1 Günübirlik Evler, Araç Kiralama Firmaları ve Göçmen Kaçakçılığı, 1 Dumansız Araç, 1 Yasadışı Bahis, Kumar ve Oyun Makineleri ile Narkotik Suçlarına yönelik toplam 30 asayiş uygulaması ile 81 İl Emniyet ve Jandarma sorumluluk alanlarında yol uygulamaları yapıldı.

842'Sİ ÇOCUK 3 BİN 5 KAYIP ŞAHIS BULUNDU

Bu uygulamalarda yapılan kimlik sorgulamalarında 281 bin 399 şahsa adli-idari işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 şahıs yakalandı. 34 bin 42 şahıs gözaltına alındı, 842'si çocuk 3 bin 5 kayıp şahıs bulundu.

192 BİN 626 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

81 ilde gerçekleştirilen farklı zamanlardaki eş zamanlı uygumalarda yapılan denetimlerde 3 milyon 111 bin 331 araca cezai işlem uygulandı. 31 bin 997 adet aranan araç tespit edildi, 192 bin 626 araç trafikten men edildi.

105 bin 949 okul çevresi ve 218 bin 774 okul servis aracı farklı tarihlerde mükerrer olarak kontrol edildi. 13 bin 711 okul servis aracına cezai işlem yapıldı. 2 bin 373 okul servis aracı trafikten men edildi. 19 iş yerine tek dal sigara satışından işlem yapıldı.

24 BİN 716 TAKSİ DENETLENDİ, 259'U TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

2019 yılında gerçekleşen uygulamalarda 24 bin 716 taksi farklı tarihlerde mükerrer olarak denetlendi. 2 bin 66 taksiye cezai işlem uygulandı, 259 taksi trafikten men edildi. Yine geçen yıl 51 bin 939 motosiklet mükerrer olarak denetlendi. Bu denetimlerde 5 bin 875 motosiklete cezai işlem uygulandı. 1.795 motosiklet trafikten men edildi. 85 çalıntı motosiklet yakalanırken 895 tescilsiz motosiklet tespit edildi.





2019'DA 21 BİN 214 İŞ YERİNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından 2019'da eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarda 729 bin 167 iş yeri, 4 bin 369 iddia bayii, 83 bin 168 kahvehane, 19 bin 390 internet salonu, 48 bin 851 park- bahçe farklı tarihlerde mükerrer olarak denetlendi. Denetimlerde 21 bin 214 iş yerine cezai işlem uygulandı, 553 iş yeri kapatıldı. 11 bin 160 günübirlik kontrol edildi, 415 günübirlik eve para cezası verildi.

2019'da 8 bin 208 kiralık araç, 1.573 dernek/kooperatif denetlendi. Bu denetimlerde 443 kiralık araç firmasına, 72 dernek/kooperatife cezai işlem uygulandı. 22 bin 128 metruk bina da 2019 yapılan farklı zamanlardaki uygulamalarda kontrol edildi.

5 BİN 742 YASA DIŞI DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Geçen yıl gerçekleştirilen uygulamalarda 5 bin 742 yasadışı düzensiz göçmen ve 96 yasadışı göç organizatörü yakalandı. Dilencilik yapan 466 şahıstan 981 bin lira kamuya geçirildi, dilencilik yapan 1'i yabancı uyruklu 16 çocuk ailesine teslim edildi.

Uygulamalarda ayrıca çok sayıda kumar makinesi, sigaramatik, kesici delici alet, silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.