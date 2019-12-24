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  • Son Güncelleme: 24.12.2019 16:35

Ceren'in katili hakkında yeni gelişme! Akıl sağlığı yerinde mi?

'da, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi 'i (20), evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan , dünkü mahkeme kararının ardından, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan testlerde katil Özgür Arduç'un akıl sağlığı yerinde çıktı.

Tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden cezaevi aracı ve yoğun güvenlik önlemleriyle Elazığ'a götürülen katil zanlısı Arduç, burada cezai ehliyetini engelleyecek düzeyde bir akıl hastalığı olup olmadığıyla ilgili muayeneden geçirildi. Özgür Arduç'a ceza ehliyetinin tam olduğuna dair rapor verildi.

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