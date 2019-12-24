Tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden cezaevi aracı ve yoğun güvenlik önlemleriyle Elazığ'a götürülen katil zanlısı Arduç, burada cezai ehliyetini engelleyecek düzeyde bir akıl hastalığı olup olmadığıyla ilgili muayeneden geçirildi. Özgür Arduç'a ceza ehliyetinin tam olduğuna dair rapor verildi.
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