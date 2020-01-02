SGK, SSK ve Bağ-Kur GSS prim borcu sorgulama nasıl yapılır? Şu sıralarda arama morlarında en fazla aratılanlar arasına girdi. SGK tarafından prim borcu olanlara tanınan sağlık hizmeti hakkı 31 Aralık 2019 itibarıyla sona erdi. Prim borcu olanlar 1 Ocak 2020 günü itibarıyla sağlık hakkından yararlanamıyor. Ancak Prim borcu ödemesini yapılandırarak ödeyenler haklarını koruyacak. GSS sistemi 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle başlatıldı. GSS herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşların ve ailesinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için düzenlenen bir sistemdir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ