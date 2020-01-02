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  • Son Güncelleme: 02.01.2020 14:12

Uyarı üstüne uyarı yapılmıştı! Milyonlarca kişi sağlık hizmetinden yararlanamayacak

SGK, SSK ve Bağ-Kur sorgulama işlemleri oldukça önem kazandı. Bu bağlamda SGK, SSK ve Bağ-Kur GSS prim borcu olanlar için tanınan süre 31 Aralık 2019 tarihi itibari ile sona erdi. Yeni bir uzatma kararı alınmadığı için prim borcu bulunanlar yıl başından itibaren sağlık hizmeti alamayacaklar. SGK'ya prim borcu bulunanlar sadece Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait hastaneler ile devlet üniversitelerine ait hastanelerden tedavi hizmeti alabiliyorlar. Özel hastaneler ile vakıf üniversitesi hastanelerinden hizmet alamazlar. Peki, SGK Bağ-Kur, nasıl yapılır? İşte SGS sağlık hizmeti ile ilgili detaylar..

Milyonlarca kişi sağlık hizmetinden yararlanamayacak

SGK, SSK ve Bağ-Kur GSS prim borcu sorgulama nasıl yapılır? Şu sıralarda arama morlarında en fazla aratılanlar arasına girdi. SGK tarafından prim borcu olanlara tanınan sağlık hizmeti hakkı 31 Aralık 2019 itibarıyla sona erdi. Prim borcu olanlar 1 Ocak 2020 günü itibarıyla sağlık hakkından yararlanamıyor. Ancak Prim borcu ödemesini yapılandırarak ödeyenler haklarını koruyacak. GSS sistemi 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle başlatıldı. GSS herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşların ve ailesinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için düzenlenen bir sistemdir.

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