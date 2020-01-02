İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya Tezkeresi hakkında partisinin aldığı kararı açıkladı.

Akşener, "Yanlış, sakıncalı olduğunu, bir arap savaşının Türkiye'ye fayda getirmeyeceğine kanaat getirdi" dedi.

Akşener açıklamasında "Oy birliğiyle bu tezkereye İYİ Parti olarak 'Hayır' oyu vermeye karar verdik. Bunun milli güvenliğimizi tehdit altına alacağımıza dair 'hayır' oyu vereceğimizi söylemek isterim." ifadelerini kullandı!







LİBYA TEZKERESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Türk askerinin Libya'ya gitmesi, Meclis'te yapılacak oylama ile netleşecek. Meclis'teki oylama öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, muhalefet partilerini bilgilendirdi. Çavuşoğlu, CHP ve İYİ Parti genel başkanları ile bir araya geldi ve Libya tezkeresinin önemini anlattı.





TÜRKİYE'NİN TAVRI ORTADA

Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Talha Köse bu tezkerenin detayını ve önemini A Haber'e anlattı.

Uluslararası ilişkiler uzmanı Köse; Libya'da darbe sonrasında iç savaşa dönüştürülmeye çalışılan süreci tekrar müzakereyle neticelendirme konusunda Türkiye'nin tavrının ortada olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'Yİ AKDENİZ'DEN DIŞLAMA ÇABASI!

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlama projelerinin var olduğunu söyleyen Köse; "Bu denklemin en önemli ayaklarında Mısır ve Libya'yı görüyoruz." dedi.

Libya ile yapılan anlaşmanın Türkiye'nin uzun vadede çıkarlarını koruyacağını belirten Köse, Amerika'nın tavrıyla ilgili olarak;

"Amerika'nın genel yaklaşımı Ortadoğu'da ki çatışmalardan sıyrılmak ve askeri olarak müdahil olmamaktır. Amerika yönetiminin Hafter yönetimiyle birlikte olduğunu ve destek verdiğini biliyoruz." diye belirtti.

"TÜRKİYE'NİN HEDEFİ MEŞRU HÜKÜMETİ MASAYA DAHA GÜÇLÜ TAŞIMAK"

Köse Türkiye'nin öncelikli hedefleri arasında ise; hava saldırılarını önlemek ve meşru hükümeti Berlin'deki müzakere masasına daha güçlü taşımak olduğuna değindi.

ABD'nin ve Avrupa'nın barış doğrultusunda denkleme dahil olmalarının dengeleri koruyacağına değinen Köse; "Türkiye'nin Rusya ile anlaşmasının da Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan denklemini bozmaması açısından önemli." dedi.