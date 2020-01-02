Şanslılar ortaya çıktı! 2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 20'şer milyon alan talihliler kimdir, ne iş yapıyorlar?

2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 20'şer milyon alan talihliler kimdir, ne iş yapıyorlar? Sorusu gündem oldu. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa İnegöl'deki talihlileri 20'şer milyon TL'lik ikramiyelerini aldılar. Bursa İnegöl'de ikramiyeyi kazanan kişinin inşaat işçisi ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Gaziantep'teki talihlinin ise 7 çocuğunun olduğu belirtildi.
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