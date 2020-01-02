Siirt'te DEAŞ operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü'nce terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda arama da yapılan adreslerde 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.