Diyanet takvimi: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 dini günler takvimi yayımlandı. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala vatandaşlar Ramazan ayı ve Kurban Bayramı'nın tarihini araştırmaya başladı. 2020 yılında dini günlerin takvimini yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki özel sektör ve kamu çalışanları önümüzdeki sene Kurban bayramında ve Ramazan bayramında kaç gün tatil yapacak? 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Bayramı memleketinden geçirmek isteyen vatandaşlar için tarih belli oldu. 2020 yılında mübarek Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başlayacak ve Ramazan ayı 23 Mayıs cumartesi günü sona erecek. 2019 yılında Ramazan Bayramı ise 24 Mayıs Pazar günü başlayacak.



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