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  • 03.01.2020 12:44
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 12:44

2020 yılı Ramazan ve hangi tarihte? Diyanet takvimi: Tatili kaç gün olacak?

2020 yılına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerini oldukça merak ediyor.Haberimizde araştırma yaptık ve bu sorunun yanıtını sizler için verdik. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre üç ayların içerisinde yer alan Ramazan ayı bu yıl Mayıs ayında idrak edilecek. 2020 yılı Kurban Bayramı arefesi ise 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 3 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Peki, kaç gün olacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

Ramazan ve Kurban Bayramı 2020 ne zaman, hangi tarihte?

Diyanet takvimi: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 dini günler takvimi yayımlandı. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala vatandaşlar Ramazan ayı ve Kurban Bayramı'nın tarihini araştırmaya başladı. 2020 yılında dini günlerin takvimini yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki özel sektör ve kamu çalışanları önümüzdeki sene Kurban bayramında ve Ramazan bayramında kaç gün tatil yapacak? 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Bayramı memleketinden geçirmek isteyen vatandaşlar için tarih belli oldu. 2020 yılında mübarek Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başlayacak ve Ramazan ayı 23 Mayıs cumartesi günü sona erecek. 2019 yılında Ramazan Bayramı ise 24 Mayıs Pazar günü başlayacak.


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