Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar işlemleri için emniyette götürüldü.
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