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  • 01.01.2020 08:55
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 08:55

: Malatya'da terör örgütü 'a yönelik da 4 şüpheli yakalandı

haberi... Malatya'da terör örgütü 'a yönelik da 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar işlemleri için emniyette götürüldü.

DEAŞ'a darbe üstüne darbe! Yakalandılar

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce terör örgütü 'a yönelik kentte 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenledi.

Operasyonda DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar işlemleri için emniyette götürüldü.

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