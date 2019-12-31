2020 yılına girerken dostlarınızı, sevdiklerinizi ve akrabalarınızı unutmayın. Sevgiliye uzun yılbaşı mesajları haberimizde bulunuyor. Yılbaşı hediyeleri bir yanı bir küçük tatlı söz ve hatırlanmak da önemli. Sizler için dostlarınıza iletebileceğiniz en güzel yeni yıl mesajlarını hazırladık.

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