Büyükada'da karantinadaki atların hali yürek sızlattı!

Büyükada'da 105 ata ruam hastalığı teşhisi konulmuş, atlar itlaf edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde fayton eylemine başlayan hayvanseverler, Büyükada'da atların tutulduğu karantina ahırlarına özel izinle girdi.

İSPARK ahırlarında tutulan atları gören hayvanseverler, o anları fotoğrafladı. Hayvanseverler, ahırlardaki atların zayıf düştüğünü söyleyerek, atların sağlığının iyi olmadığını söyledi.

Öte yandan atların içler acısı hali fotoğraflarda atların zayıf düştüğü görüldü. Hayvanseverler sürecin takipçisi olacaklarını da söyledi.

NE OLMUŞTU?

Büyükada'da faytonlarda kullanılan onlarca at ruam hastalığı yüzünden itlaf etmiş, Valilik diğer atların da karantinaya alındığını ve faytonların 3 ay süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.