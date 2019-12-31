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  • 31.12.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 11:08

'da karantinadaki ların hali yürek sızlattı!

’da 105 ın ruam hastalığı yüzünden itlaf edilmesinin ardından gözler karantina ahırlarına çevrildi. Hayvanseverlerin özel izinle girdiği ahırlarda bulunan atların zayıflıkları yürekleri sızlattı.

Büyükada'da karantinadaki atların hali yürek sızlattı!

'da 105 a ruam hastalığı teşhisi konulmuş, atlar itlaf edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylemine başlayan hayvanseverler, Büyükada'da atların tutulduğu karantina ahırlarına özel izinle girdi.

ahırlarında tutulan atları gören hayvanseverler, o anları fotoğrafladı. Hayvanseverler, ahırlardaki atların zayıf düştüğünü söyleyerek, atların sağlığının iyi olmadığını söyledi.

Öte yandan atların içler acısı hali fotoğraflarda atların zayıf düştüğü görüldü. Hayvanseverler sürecin takipçisi olacaklarını da söyledi.

NE OLMUŞTU?
Büyükada'da faytonlarda kullanılan onlarca at ruam hastalığı yüzünden itlaf etmiş, Valilik diğer atların da karantinaya alındığını ve faytonların 3 ay süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.

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