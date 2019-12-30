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  • Son Güncelleme: 30.12.2019 21:36

Başkan Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon onuruna yemek verdi

Başkan , Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon onuruna yemek verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

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