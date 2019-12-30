Başkan Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon onuruna yemek verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon onuruna yemek verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
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