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  • Son Güncelleme: 01.01.2020 07:19

Başkan Erdoğan devreye girdi! susuz kalmayacak

’un su ihtiyacının karşılanmasında en önemli yatırımlardan biri olan Melen ı projesinde yaşanan aksaklıklara Başkan Recep Tayyip Erdoğan el koydu. Erdoğan, konuyla ilgili bakan ve bürokratlara problemin giderilmesi ve bu konuda deneyimli olan isimlerden yardım alınması talimatını verdi. Erdoğan’ın bu girişiminden sonra Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) bağlı olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı Melen konusunda atılacak adımlar için düğmeye bastı.

Başkan Erdoğan devreye girdi! İstanbul susuz kalmayacak

'un su ihtiyacını 2071 yılına kadar karşılayacağı belirtilen Melen ının zemininde oluşan çatlaklarla ilgili haberlerin basına yansımasından sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili bakanlarla bir araya geldiği ve problemin ayrıntıları hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Erdoğan, konuyla ilgili bakan ve bürokratlara problemin giderilmesi ve bu konuda deneyimli olan isimlerden yardım alınması talimatını verdi. Erdoğan'ın bu girişiminden sonra Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) bağlı olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı Melen konusunda atılacak adımlar için düğmeye bastı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde ilgili bürokratlar ve büyük baraj projelerinde çalışan uzman mühendislerin de katıldığı bir toplantı yaptı. Melen barajı zemininde oluşan çatlakların neden kaynaklandığı ve alınacak önlemlerin masaya yatırıldığı toplantılarda, Melen barajındaki çatlakların zemine enjekte edilecek betonla doldurulması önerisi gündeme geldi. Zemin çatlağı probleminin giderilmesi ile barajın bu bölümünün 2024 yılında devreye girebileceği bilgisi verildi.

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