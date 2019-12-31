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  • Son Güncelleme: 01.01.2020 01:13

Başkan Erdoğan Hakkari'de görevli askerlerin yeni yılını kutladı

Son dakika haberine göre Başkan , telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yeni yılını kutladı.

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