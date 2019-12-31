Başkan Erdoğan Hakkari'de görevli askerlerin yeni yılını kutladı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yeni yılını kutladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yeni yılını kutladı. Ayrıntılar geliyor... Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
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