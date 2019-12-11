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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 13:33

larında kırmızı alarm! Doluluk oranı yüzde 3!

larındaki doluluk oranının ölçümünde son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğu görüldü. Tehlikenin boyutu her geçen gün artarken bazı barajların doluluk oranı yüzde 3'e düştüğü görüldü.

İSKİ verilerine göre barajlarda bulunan su miktarı 338 milyon metreküpe düşerek son 10 yılın en düşük seviyesine indiği görüldü. Geçen yıl aynı tarihte ise barajlarda 558 milyon metreküp su bulunduğu görüldü. Öte yandan, tehlikenin boyutu geçen günlerde Büyükçekmece ve Alibeyköy Barajlarının havadan çekilen görüntüsünde bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı.

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