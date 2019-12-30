Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı, Filistin'in Avrupa'daki 33 büyükelçisinin İstanbul buluşması, Yeni Zelanda saldırılarını görüşmek üzere İİT toplantısı, Çamlıca Cami açılışı ve Küresel Somali Diasporası Konferansı yılın ilk ve ikinci çeyreğinde ön plana çıkan gelişmeler arasında yer alıyor.

BM RAPORTÖRÜ KAŞIKÇI CİNAYETİNİ ARAŞTIRMAK ÜZERE TÜRKİYE'DE

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 3 Ocak'ta, Pakistan Başbakanı İmran Han ise 4 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret etti.

Ukrayna'nın önceki Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin bağımsızlık sürecinin son aşaması olan Fener Rum Patrikhanesi'nden "tomos" belgesini almak üzere 5-6 Ocak'ta İstanbul'a ziyaret gerçekleştirdi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç'in, 16 Ocak'ta Türkiye ziyareti kapsamında çeşitli alanlarda iş birliği programlarına yönelik mutabakat zabıtları imzalandı.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un, 16-18 Ocak'ta Türkiye'ye yaptığı ziyarette ise iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğine ilişkin mutabakat muhtırası imzalandı.

ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın 18 Ocak'taki Türkiye ziyaretinde, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ağırlıklı olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri ele alındı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin 26 Ocak'ta Ankara'da yaptığı görüşmelerde, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin Türkiye ile eş güdümü görüşüldü.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak üzere 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Türkiye'de bulundu.

Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn 14-15 Ocak'ta, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca 23-24 Ocak'ta, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcilisi Geir Pedersen 28 Ocak'ta ve Kanada Dışişleri Bakan Yardımcısı Ian Shugart 28-29 Ocak'ta Türkiye'ye geldi.





TÜRKİYE-AB YÜKSEK DÜZEYLİ EKONOMİK DİYALOG TOPLANTISI

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın 2-3 Şubat'ta İstanbul'a yaptığı resmi ziyarette, Türkiye-Ürdün ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye ve Filistin gibi bölgesel meseleler ele alındı.

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'un, 4-5 Şubat'ta yaptığı ziyarette, Türkiye'nin 2005'ten bu yana eş-sunuculuğunu yürüttüğü Medeniyetler İttifakı Girişimi'ne ilişkin güncel konular ve iş birliğinin artırılması görüşüldü.

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın 5-6 Şubat'taki Türkiye ziyaretinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda çeşitli alanlarda kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzad'ın 20-22 Şubat ziyaretinde, Türkiye'nin barış çabalarına yapabileceği katkılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Zamir Kabulov'un 21-22 Şubat ziyaretinde ise Afganistan'daki barış sürecine ilişkin görüş alışverişleri ele alındı.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun 26-28 Şubat Türkiye ziyaretinde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı ve askeri, eğitim ve kültür alanlarında 4 anlaşma imzalandı.

İstanbul'da 28 Şubat'ta Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı, AB Komisyonu yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande 3-7 Şubat'ta, Katar Kalkınma Fonu Genel Direktörü Khalifa Bin Jassem Al-Kuwari 4-5 Şubat'ta, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratuşek 6-7 Şubat'ta, Gürcistan Parlamento Başkanı Irakli Kobakhidze 12-14 Şubat'ta, Bosna-Hersek Sivil İşler Bakanı Adil Osmanoviç 12-15 Şubat'ta, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto 13 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret etti.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç 17-18 Şubat'ta, Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Kadri Veseli 18-19 Şubat'ta, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexander Pankin 22 Şubat'ta, Kosova Cumhuriyeti Avrupa ve Entegrasyon Bakanı Dhurata Hoxha, 23-25 Şubat'ta, Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu (NLB) Başkanı Elaine Ng 24-27 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret etti.





LİBYA BAŞBAKANI İLE RUSYA VE YUNANİSTAN BAKANLARININ TÜRKİYE ZİYARETİ

Filistin'in Avrupa'daki 33 büyükelçisinin 3-4 Mart'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul'daki buluşmasına Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, Filistin Ulusal Fonu Genel Direktörü Ramzi Khoury, eski BM Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl katıldı.

ABD Dışişleri Bakanılığı Suriye Angajmanı ve DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi James Jeffrey'in 5 Mart'ta Türkiye'ye yaptığı ziyarette, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin tesisi, Münbiç Yol Haritası, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki gelişmeler ile siyasi süreçteki son durum ele alındı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 11 Mart'ta Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı 20 Mart'ta Ankara'da kabul etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos'un, 21 Mart'ta Antalya'ya yaptığı ziyarette, Türkiye-Yunanistan ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri, azınlıklar ve Ege meseleleri ile iki ülke arasında iş birliğini ilerletmeye yönelik somut projeler ele alındı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine, 15 Mart'ta Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısı başta olmak üzere artan İslam karşıtlığı ile ırkçı ve yabancı düşmanı şiddet eylemlerini ele almak amacıyla 22 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısına, 19 ülkeden bakan seviyesinde katılım sağlandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Mart'ta Antalya'da düzenlenen Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 7'nci toplantısına katıldı.

BOLİVYA, BURKİNA FASO VE BELARUS CUMHURBAŞKANLARININ ZİYARETİ

25. Uluslararası Genç Diplomatlar (UGD) Eğitim Programı, 64 ülkeden birer genç diplomatın katılımıyla 1-21 Nisan'da Türkiye'de düzenlendi.

Kosova Cumhuriyeti Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behçet Pacolli, 7-8 Nisan'da İstanbul'u ziyaret ederek Bakan Çavuşoğlu ile görüştü.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, 9 Nisan'da Türkiye'ye yaptığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin 9-11 Nisan'da Türkiye'ye yaptığı ziyarette, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı. Ziyarette, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması ile savunma sanayi ve medya alanlarında iş birliği konularında 3 anlaşma imzalandı.

NATO Parlamenter Asamblesi'nin (NATO-PA) faaliyetleri kapsamında, Rose-Roth Semineri ve Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu Toplantısı, TBMM ev sahipliğinde 12-14 Nisan'da Antalya'da düzenlendi.

Angola Dış İlişkiler Bakanı Manuel Domingos Augusto'nun 13 Nisan'da Antalya ziyaretinde, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit El-Meşri, 19 Nisan'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları arasındaki üçlü istişarelerin 5'incisi 19 Nisan'da Ankara'da düzenlendi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigory Karasin, 19 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen Türkiye ile Rusya Dışişleri Bakanlıkları arasında mutat Güney Kafkasya ve Orta Asya istişarelerine katıldı.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkmenistan Jeoloji Bakanı ve Türkmenjeoloji Devlet Kurumu Başkanı Şahım Abdrahmanov, 19 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Enerji Bakanları Toplantısına katıldı.

Tunus Dışişleri Bakanı nezdinde Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Devlet Sekreteri Hatem Ferjani, 22 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Tunus İş Forumu'na katıldı.

Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders, 22-23 Nisan'da Türkiye'ye yaptığı ziyarette, Türkiye-Belçika ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele alındı.

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin'in Türkiye ziyaretinde, Tacikistan ile ikili ilişkiler ele alındı ve ziyaret kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Tacikistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Inger Stojberg, 22-24 Nisan'da Hatay ve Gaziantep'e yaptığı ziyaretlerde Danimarka Mülteci Konseyinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Öte yandan, 24-25 Nisan'da Çanakkale Kara Savaşlarının 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenlerine, Avustralya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Angus John Campbell, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard, Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Andrew Clark, Yeni Zelanda Savunma Bakanlığı Müsteşarı Helene Quilter, İngiltere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Mark Carleton-Smith ve Fransa Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ulusal Toprak Komutanı Tümgeneral Christian Bailly katıldı.

İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) İzleme Komitesi'nin 35. Toplantısı, 24-25 Nisan'da Ankara'da yapıldı.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev, 7-8 Nisan'da, Kuzey Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu soydaş Devlet Bakanı Dr. Elvin Hasan 8-11 Nisan'da, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Tani 9 Nisan'da ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko 16 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 17 Nisan'da, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 18 Nisan'da, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara 18-19 Nisan'da, Katar Devlet Bakanı Dr. Hamad bin Abdülaziz Elkuvari 23-25 Nisan'da, Kosova Ekonomik Kalkınma Bakanı Valdrin Lluka 27-30 Nisan'da, Macaristan Başbakanlık Kurumundan sorumlu Bakan Gulyas Gergely 28-30 Nisan'da, Kanada Genelkurmay Başkanı Jonathan Vance 28-30 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etti.

IRAK VE TATARİSTAN CUMHURBAŞKANLARININ ZİYARETİ

Burkina Faso, Gabon, Gine, Nijer ve Zambiya'dan bakan düzeyinde katılımın sağlandığı 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF-2019) 30 Nisan ila 3 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirildi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in 1 Mayıs'taki Türkiye ziyaretinde ise Suriye sınırında tesis edilmesi öngörülen güvenli bölge, ABD'nin Suriye'deki mevcudiyetinin akıbeti, İdlib'deki gelişmeler ve siyasi süreçte gelinen aşama ele alındı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Boşnak üye Şefik Caferoviç'in, 2 Mayıs'ta Türkiye'ye yaptığı ziyarette, güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması ile Saraybosna-Belgrad Otoyolu Projesi'ne ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı.

Öte yandan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç, Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Dr. Abdullah Abdullah, Pakistan Savunma Sanayi Üretim Bakanı Zübeyde Celal, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé, Nijer Kültürel Rönesans, Sanat ve Sosyal Modernizasyon Bakanı Assoumana Malam Issa, Nijerya Federal Eğitim Bakanı Mallam Adamu Adamu ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, 3 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen Çamlıca Cami'nin açılış törenine katıldı.

NATO'nun Akdeniz Diyaloğu ortaklık mekanizmasının 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) ile Akdeniz Diyaloğu (MD) ortakları, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında 6-7 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret etti.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çıngız Aydarbekov'un 7 Mayıs'taki Türkiye ziyaretinde, Ortak Stratejik Planlama Grubu 3'üncü toplantısı düzenlendi.

Suriye Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr Hariri'nin 14 Mayıs'ta İstanbul'a yaptığı ziyarette, Fırat'ın doğusundaki durum, İdlib'deki gelişmeler ve Anayasa Komitesi'nin tesisi bağlamında siyasi süreçte gelinen aşama ele alındı.

Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin 15 Mayıs'taki Türkiye ziyaretinde, Türkiye-Irak arasında askeri ve güvenlik iş birliği konularını ele almak üzere görüşmelere başlanması kararlaştırıldı ve terörle mücadele, ekonomi, yeniden imar, enerji ve su alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Afrika Birliği Komisyonu Stratejik Ortaklıklar Bölümü Başkanı Dr. Levi Uche Madueke'nin 23 Mayıs'taki Türkiye ziyaretinde, 2020'de Türkiye'de düzenlenecek "3.Türkiye-Afrika Zirvesi"nin ilk hazırlık toplantısı yapıldı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in 28 Mayıs'ta İstanbul'a yaptığı ziyarette ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Çekya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Vojtech Filip 29 Nisan-3 Mayıs'ta, Pakistan Maliye, Gelir ve Ekonomik İşler Bakanlığı, Ekonomik İşler Müsteşarı Nur Ahmed 10 Mayıs'ta, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov 15-16 Mayıs'ta, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Şaroviç 15-17 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret etti.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajiç 20-22 Mayıs'ta, Kanada Senatosu Başkanı George J. Furey 22-25 Mayıs'ta, BM Genel Sekreter Yardımcısı Muavini Miroslav Jença 23-24 Mayıs, İran Yol ve Şehir Planlama Bakan Yardımcısı Said Rasuli 29 Mayıs'ta Türkiye'ye geldi.

5. KÜRESEL SOMALİ DİASPORASI KONFERANSI

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in 12 Haziran'da Ankara'ya yaptığı ziyarette, Suriye'deki son durum ele alındı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir'in 12-14 Haziran Ankara ziyaretinde, Yargı Reformu Stratejisi'nin öngördüğü yenilikler görüşüldü.

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın 13 Haziran'da Türkiye'ye yaptığı ziyarette, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla görüşüldü.

İstanbul'da 14-17 Haziran'da düzenlenen "5. Küresel Somali Diasporası (GSD) Konferansı"na, Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Mohammad Gulaid, İnsani İşler Bakanı Hamza Said Hamza ve eski Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed'in de yer aldığı dünyanın farklı ülkelerinden gelen yaklaşık 150 Somalili katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Başkanı Hikmet Hacıyev'in 16-18 Haziran'daki Türkiye ziyaretinde, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çeşitli yönleri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Eski AKPM Başkanı Michele Nicoletti, Avrupa Konseyi Akademik Ağlar (CEAN) başlıklı proje kapsamında ön çalışmalar yapmak amacıyla 19-20 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret etti.

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 3. Kıdemli Memurlar Toplantısı 25 Haziran'da Ankara'da yapıldı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar 3 Haziran'da, Litvanya Ekonomi ve Yenilik Bakan Yardımcısı Marius Skuodis 11-13 Haziran'da, Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Göçmenler (Diaspora) Komisyonu Başkanı Andrija Nikoliç 11-14 Haziran'da, Çek Dışişleri Bakan Yardımcısı Martin Tlapa 13 Haziran'da, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajiç 19-20 Haziran'da ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani 21 Haziran'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar 24 Haziran'da, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonunun (UNAMI) Şefi Jeannine Hennis-Plasschaert 24 Haziran'da, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Richard Sezibera 24-25 Haziran'da, Letonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Leonids Kalnins 24-26 Haziran'da, ABD Kongresi Suriye Çalışma Grubu mensupları 26 Haziran'da ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi François Senemaud 27 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret etti.