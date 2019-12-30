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  • 30.12.2019 14:13
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 14:13

: Hatay'da u: 11 gözaltı

haberi... Hatay'da, terör örgütü 'a yönelik düzenlenen da, 4'ü Antakya'da ve 7'si Reyhanlı'da yakalanan 11 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ'a bir darbe daha! Çok sayıda gözaltı var
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı ve öncesinde güvenlik güçlerine, halkın yoğun bulunduğu alışveriş merkezlerine, eğlence yerlerine, gayrimüslim vatandaşların kutladığı Noel Haftası'nda kilise ve mabetlere yönelik eylem düzenleyebileceği değerlendirilen şüphelilerin adreslerine düzenlendi. MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4'ü Antakya'da ve 7'si Reyhanlı'da yakalanan 11 kişi gözaltına alındı. Açıklamada, toplumun huzurunu ve düzenini tehdit eden terör ile terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

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