Şebnem Bursalı: Yemin olsun bu seber başaracağız

İşte Sabah Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı'nın o yazısı:



"Bir akıl gelecek ki; akıllar delirecek...

Ve bir devrim, evvela devrimi devirecek...

Herşey birbirine denk, herşey birbirine eş...

Fertle toplum arası kalkacak artık güreş...

Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek...

Gökler, iki şakkolmuş haberi bildirecek...

Müjdeler olsun size, doğdu batmayan güneş..."



Necip Fazıl Kısakürek'in Müjde şiirinden alıntı ile başladım çünkü; gerçek müjde ve tam da bu şiirde anlatıldığı şekilde verildi Cuma günü. Tıpkı bu şiirin yazılma sebebi gibi, düzeni yıkmaya-bozmaya yeltenenlere karşı, iman gücüyle, vatan-millet sevgisiyle güç bulanların biraraya gelip zincirleri kırdığı, ezberleri bozduğu bir süreci yaşıyoruz son 17 yıldır. Hizmet etmek isterken; vesayet odaklarının her tür eziyetine maruz kalan ama hiç birinde yılmayıp daha da güçlenerek devam eden Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilinin sunumunda da benzer bir rolle karşımızda idi. İçeriden ve dışarıdan onlarca saldırıya, karşı çıkmaya, tüm provokasyonlara, tepkilere, ideolojik saplantılara rağmen bir hayal daha gerçek olurken, bu hayali ortaya koyan ve sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla vazgeçmeyen, milleti de inandıran Başkan Erdoğan liderliğinde siyasi, ticari ve mühendislik anlamında emeği geçen herkes bütün övgüleri sonuna kadar hakkediyor.







Devrim'i yaptık, süremedik... Anadol'u yaptık sürdüremedik... Ama bugün artık İHA, SİHA, yerli silah, Altay Tankı, Milgem, denizaltı derken Türkiye'nin yerli ve milli arabasını da yaptık. Ve emin olun bu sefer başaracağız...



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