İşte Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın o ifadeleri:



Yerli otomobil, bu ülkenin 60 yıllık rüyasıydı ve gerçekleşmesine sadece iki yıl kaldı. Türkiye'nin global pazarlardaki prestijini artıracak olması, oluşturacağı devasa istihdam imkânları, dış ticaret açığının en büyük kalemlerinden birinin azalacak olması ve daha buraya sığmayacak bir sürü hayra vesile olacak.



Ne var ki mutsuzluğa şartlanmış, ne olursa olsun negatif kalmaya odaklanmış, muhalefet adı altında en büyük haksızlığı ülkesine yapan bir kesim var.



Tasarımın ve prototip üretiminin İtalya'da yapılmış olmasından hareketle sanki ortada kayda değer bir iş yokmuş gibi davranmaları şayet bir cehalet ürünü değilse, bayağı psikopatolojik bir vakıa.



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