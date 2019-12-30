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  • Son Güncelleme: 30.12.2019 08:20

Muhalif kesime tavsiyesi: İçinizdeki müzmin muhalifi az bir salın ve gülümsemeyi deneyin

Türkiye'nin 60 yıllık rüyası gerçek oldu. konusunda yıllardır atılmaya çalışılan adım sonunda atıldı. Fakat buna rağmen her şeye muhalif kesim, yerli otomobil için de kulplar üretmeyi başardı! Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Mutsuz " adlı köşe yazısında "mutsuzluğa şartlanan" bu kesim için çarpıcı tespitlerde bulundu.

Muhalif kesime yerli otomobil tavsiyesi

İşte Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın o ifadeleri:

, bu ülkenin 60 yıllık rüyasıydı ve gerçekleşmesine sadece iki yıl kaldı. Türkiye'nin global pazarlardaki prestijini artıracak olması, oluşturacağı devasa istihdam imkânları, dış ticaret açığının en büyük kalemlerinden birinin azalacak olması ve daha buraya sığmayacak bir sürü hayra vesile olacak.

Ne var ki mutsuzluğa şartlanmış, ne olursa olsun negatif kalmaya odaklanmış, muhalefet adı altında en büyük haksızlığı ülkesine yapan bir kesim var.

Tasarımın ve prototip üretiminin İtalya'da yapılmış olmasından hareketle sanki ortada kayda değer bir iş yokmuş gibi davranmaları şayet bir cehalet ürünü değilse, bayağı psikopatolojik bir vakıa.

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