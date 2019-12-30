Tunceli Ovacık'ta eğitime kar tatili! Tunceli'de 31 Aralık Salı yarın okullar tatil mi?

Tunceli'de 31 Aralık Salı yani yarın okullar tatil mi? Yurdu saran soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Tunceli'nin bazı bölgelerinde yağmurlu bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ovacık'ta eğitime bir gün ara verildi. Peki, Tunceli'de yarın okullar tatil mi? Tunceli'de 31 Aralık Salı günü kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? İşte detaylar...

OVACIK'TA EĞİTİME KAR TATİLİ

Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde, okullara bir gün ara verildiği bildirildi.

TUNCELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli'de 31 Aralık Salı günü okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.