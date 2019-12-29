Evlat nöbetinin zaferi! Teröristlerden kaçan Mekiye Kaya, her şeyi anlattı!

Annesi Hüsniye Kaya'nın HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemi sayesinde 5 yıl aradan sonra sıcak yuvasına kavuşan 14 yaşında dağa kaçırılan Mekiye Kaya, ailesiyle yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşıyor.
Merkez Bağlar ilçesinden 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan ve terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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