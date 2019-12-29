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  • 29.12.2019 12:01
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 12:05

Evlat nöbetinin zaferi! Teröristlerden kaçan Mekiye Kaya, her şeyi anlattı!

Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Hüsniye Kaya’nın kızına kavuşmasıyla acısı son buldu. 14 yaşındayken kaçırılan Mekiye Kaya, yaşadığı her şeyi anlattı. Kaya, "Beni kandırarak götürdüler. Gittim oraya, yaşamı ve zorlukları gördüm. Orada hep ailem aklımdaydı. Ben ilk kaçma planı yaptığımda aklıma annemin yemeklerini çok özlediğim geldi. Ben ailemi televizyonda gördüm. İçim yandı, parçalandı. 'Gideceğim' dedim. Gece vaktinde kapıyı açtım ve kaçarak teslim oldum." İfadelerini kullandı.

Annesi Hüsniye Kaya'nın HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemi sayesinde 5 yıl aradan sonra sıcak yuvasına kavuşan 14 yaşında dağa kaçırılan Mekiye Kaya, ailesiyle yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşıyor.

Merkez Bağlar ilçesinden 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan ve terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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