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  • 29.12.2019 11:22
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 11:36

araç giriş kartlarında ! Çipli ve taklit edilemeyecek!

Geçtiğimiz günlerde nın kopyalanarak suç işlenmesi üzerine , suistimallerin önüne geçmek için Meclis araç giriş kartlarını yenileyeceklerini söyledi. Yeni sistemde çipli ve taklit edilemeyecek teknolojik özellikler olacak.

Meclis araç giriş kartlarında yeni düzenleme!

TBMM Başkanı , 'e sürekli giriş çıkış yapan tüm araçlar için çipli ve taklit edilemeyecek teknolojik özelliklere sahip yeni araç giriş kartları düzenleneceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da polis denetiminde şüphe üzerine durdurulan çakarlı bir araçta sahte TBMM ve araç görevlendirme belgesi bulunmasının ardından operasyon derinleştirilmiş, TBMM İdare Amiri imzası taklit edilmiş çok sayıda Meclis araş giriş kartı ve Cumhurbaşkanlığı kartı ele geçirilmişti.

ŞENTOP DUYURDU
Konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Şentop, ele geçirilen kartlarda Cumhurbaşkanlığı'na ait olanlar da dahil olmak üzere TBMM İdare Amiri'nin imzasının taklit edilerek kullanıldığını, bu nedenle kartların sahteliğinin bariz belli olduğunu, bu şekildeki suistimallerin önüne geçmek için Meclis araç giriş kartlarını yenileyeceklerini söyledi.

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