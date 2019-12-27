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  • Son Güncelleme: 27.12.2019 20:30

Cumhurbaşkanlığından flaş açıklaması

Hükümeti'nin 'nin askeri desteğini talep ettiğini bellirten İletişim Başkanı , "Karşılıklı çıkarlarımızı korumaya ve 'de istikrarlı sağlamaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığından flaş Libya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Hükümeti'nin 'nin askeri desteğini talep ettiğini bellirten Altun, "Karşılıklı çıkarlarımızı korumaya ve Akdeniz'de istikrarlı sağlamaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

İşte Altun'un açıklamaları:
"Libya hükümeti, 'den askeri destek talebinde bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi tabi ki anlaşmamızın gerekliliklerini yerine getireceğiz. Ortak çıkarlarımızı koruma ve 'de istikrar sağlama hususunda kararlılığımız devam etmektedir.

Libya'da uluslararası olarak tanınan meşru hükümeti desteklemekteyiz. Dış güçler ise Libya hükümetine karşı gayrimeşru grupları desteklemeye son vermelidir.

Libya hükümetini destekliyoruz ve Libya'nın bir savaş bölgesine dönmesini istemiyoruz.

"AKDENİZ'DE İSTİKRAR VE BARIŞ SAĞLAMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"
Libya'da, halka hesap vermeyen baskıcı rejimler kurmak için uğraşan bölgesel güçler faaliyet gösteriyor. Bu güçlerin vekil yönetim kurma çabaları sonuçsuz kalacaktır.

Libya ile yaptığımız anlaşma Türkiye'nin açık denizlerde serbestçe hareket edebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyor. Anlaşma aynı zamanda Libya hükümetiyle güçlü bir ilişki kurmamızı da sağlıyor. Hem Libya'da hem de Akdeniz'de istikrar ve barış sağlama konusunda kararlıyız."

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