Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.12.2019 08:02
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 08:02

Libya Tezkeresi TBMM’de görüşülecek

AK Parti Grup Başkanlığı'ndan partinin milletvekillerine iletilen bilgi metninde, Libya'ya asker gönderilmesinin yer aldığı tezkerenin Meclis'e sunulabileceği bildirildi.

Libya Tezkeresi TBMM’de görüşülecek
AK Parti Grup Başkanlığı'ndan partinin milletvekillerine iletilen bilgilendirilme metninde, Libya'ya asker gönderilmesini içeren tezkerenin 30 Aralık Pazartesi günü Meclis'e sunulabileceği belirtildi.

Milletvekillerine gönderilen bilgilendirme metninde, "Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya Tezkeresi'nin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis'e gelmesi muhtemel olup; görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurul'un 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'de toplanması söz konusu olabilir. Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte Genel Kurul'da bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriLibya Tezkeresi TBMM’de görüşülecek
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri