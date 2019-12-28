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  • Son Güncelleme: 28.12.2019 20:06

İçişleri Bakanlığı açıkladı! "Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine gönderildi"

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir." ifadelerine yer verildi. .

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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