İçişleri Bakanlığı açıkladı! "Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine gönderildi"

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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