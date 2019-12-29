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  • Son Güncelleme: 29.12.2019 22:05

'nden ' yemini videosu' hakkında açıklama

Sosyal medyada ''nde yemini' olarak paylaşılan video hakkında Polis Akademisi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Mart 2017 tarihinde çekilen görüntülerin yeni bir olay gibi sosyal medyada dolaşıma sokulduğu belirtilirken, "Konuyla ilgili olarak ilk tespit hitamı Bakanlık Makamının tasarrufları ile gerekli işlemler yapılmış ve idari tedbirler alınmıştır." ifadelerine yer verildi.


Sosyal medyada ''nde yemini' olarak paylaşılan video hakkında Polis Akademisi'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklama şu şekilde:
29 Aralık 2019 tarihinde yeni bir olay gibi sosyal medyada dolaşıma sokulan videonun ilk kez 24 Mart 2017 tarihinde sosyal medyada paylaşıldığı ve söz konusu görüntülerin Mart 2017 tarihinde bir polis okulumuzda çekildiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak ilk tespit hitamı Bakanlık Makamının tasarrufları ile gerekli işlemler yapılmış ve idari tedbirler alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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