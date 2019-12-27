Başkan Erdoğan Gebze'de gerçekleşen, yerli otomobilin tanıtıldığı törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yerli otomobilin üretileceği fabrikanın yerini de açıkladı.







İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklaması:



"BEN SİZE MÜJDESİNİ VEREYİM"

Başkan Erdoğan, "Şimdi merak ediyorsunuz, Bursa'da neresi olacak diye. Onun da ben size müjdesini vereyim Gemlikte Silahlı Kuvvetlerimize ait olan büyükçe bir yerimiz var. Yaklaşık 4 milyon metrekarelik bu alanın inşallah şu anda 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz ve süratle de inşallah fabrikamızın orada yapımına başlayacağız." dedi.