Başkan Erdoğan Gebze'de gerçekleşen, yerli otomobilin tanıtıldığı törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yerli otomobilin üretileceği fabrikanın yerini de açıkladı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklaması:
"BEN SİZE MÜJDESİNİ VEREYİM"
Başkan Erdoğan, "Şimdi merak ediyorsunuz, Bursa'da neresi olacak diye. Onun da ben size müjdesini vereyim Gemlikte Silahlı Kuvvetlerimize ait olan büyükçe bir yerimiz var. Yaklaşık 4 milyon metrekarelik bu alanın inşallah şu anda 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz ve süratle de inşallah fabrikamızın orada yapımına başlayacağız." dedi.
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