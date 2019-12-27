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  • Son Güncelleme: 27.12.2019 16:42

Başkan Erdoğan açıkladı: orada üretilecek!

Son dakika haberi... Başkan , fabrikasının 'te arazisi üzerinde yapılacağını belirtti. Erdoğan, "Yaklaşık 4 milyon metrekarelik bu alanın inşallah şu anda 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan Gebze'de gerçekleşen, in tanıtıldığı törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yerli otomobilin üretileceği fabrikanın yerini de açıkladı.



İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklaması:

"BEN SİZE MÜJDESİNİ VEREYİM"
Başkan Erdoğan, "Şimdi merak ediyorsunuz, Bursa'da neresi olacak diye. Onun da ben size müjdesini vereyim Gemlikte Silahlı Kuvvetlerimize ait olan büyükçe bir yerimiz var. Yaklaşık 4 milyon metrekarelik bu alanın inşallah şu anda 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz ve süratle de inşallah fabrikamızın orada yapımına başlayacağız." dedi.

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