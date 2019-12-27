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  • 27.12.2019 13:03
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 13:13

Son dakika haberi: ’den mesajı: her an göreve hazır

() yetkilileri, ’ya asker gönderme süreciyle ilgili olarak, “ emir verildiği anda her an her yerde görev yapmaya hazır” açıklamasını yaptılar.

MSB’den Libya mesajı: TSK her an göreve hazır

Yeni yılda 'ya asker göndermek için tezkerenin 'ye sunulma hazırlıkları devam ederken süreçle ilgili soruyu yanıtlayan askeri kaynaklar, "Emir verildiği anda , her an her yerde görev yapma kabiliyetine sahip bir ordudur ve burada da görev yapmaya hazırdır" dediler.

Kaynaklar, rejim askerleri tarafından çevrilen İdlib'deki 8. gözlem noktasıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdiler:

"Şu an herhangi bir risk yok. 9. gözlem noktasında da benzer bir durum yaşanmıştı. İkmalle ilgili de bir sorun yok. Bu tür konuları Rus muhataplarımızla koordineli şekilde yürütüyoruz. Oradaki birliklerimiz, muharebe için oraya gitmedi. Çatışmasızlık ortamını gözleyip, rapor ediyorlar ancak herhangi bir saldırı olursa, gerekli karşılığı verebilecek seviyedeler."

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