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’den asker talep ediyoruz

, 'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğunu açıkladı. , "Hava üslerini yabancı devletlere açan Hafter'in paralı güçlerine karşı koymak için Türkiye'den resmi olarak askeri destek istiyoruz. Türkiye, Tunus ve Cezayir'le iş birliği içinde halkımıza, güvenliğimize ve istikrarımıza hizmet eden bir ittifak içinde olacağız" dedi.

Türkiye’den asker talep ediyoruz
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, 'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğunu açıkladı. , "Hava üslerini yabancı devletlere açan Hafter'in paralı güçlerine karşı koymak için Türkiye'den resmi olarak askeri destek istiyoruz. Türkiye, Tunus ve Cezayir'le iş birliği içinde halkımıza, güvenliğimize ve istikrarımıza hizmet eden bir ittifak içinde olacağız" dedi.

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