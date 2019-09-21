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Orman teröristi kıskıvrak yakalandı! Her şeyi itiraf etti: 27 ormanlık alanı PKK ateşe verdi

Terör örgütü PKK, 24 ormanı yaktığını kabul etti. 'daki 'nı yakan PKK'lı kameraya takılınca gözaltına alındı​. 11-24 Temmuz tarihleri arasında 27 ormanlık alanı ateşe verdiklerini itiraf eden PKK'lı teröristler özellikle 'ni hedeflerine almıştı.


Vatandaşlar, 'nı yakan bir kişiyi cep telefonuyla çekti. Hemen polise bildirdi. Ekipler anında olay yerine gitti.



İtfaiye a hemen müdahale etti. Güvenlik birimleri ise haini enseledi. Y.A'nın terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu belirlendi.

2019'DAKİ YANGINLAR
12 TEMMUZ: MUĞLA-DALAMAN
21 AĞUSTOS: İZMIR SEFERİHİSAR
14 EYLÜL: TEKİRDAĞ ÇORLU, MUĞLA ORTACA VE BODRUM
15 EYLÜL: DENİZLİ BULDAN
17 EYLÜL: HATAY, ANTALYA
18 EYLÜL: ESKİŞEHİR
19 EYLÜL: BİLECİK
20 EYLÜL: ADIYAMAN



PKK'lı Y.A ormanı ateşe verirken böyle görüntülendi.



ORMAN TERÖRİSTİ
İstanbul'un Pendik ilçesindeki Aydos Ormanları'nda saat 18.00 sularında yangın meydana geldi. Alevlere ilk önce orman birimleri, sonrasında itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa zamanda kontrol altına alınırken, polis kundaklama neticesinde yangının meydana geldiği olasılığı üstünde durarak soruşturma açmıştı. Yangınla alakalı yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Kamerada orman teröristinin, alevlerin yükselmesinden sonra kaçtığı görülüyor. Ancak operasyonla Y.A. yakalandı. Yangın, 1 saat sonra kontrol altına alındı. Terör örgütü PKK, 45 günde 27 orman yangını gerçekleştirmişti. 11-24 Temmuz tarihleri arasında 27 ormanlık alanı ateşe verdiklerini itiraf eden PKK'lı teröristler özellikle 'ni hedeflerine almıştı.

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