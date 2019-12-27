Van'ın Başkale ile Bahçesaray ilçesinde dün başlayan ve bugün de devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.



Kar kalınlığınan yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Engelli kamu personelleri de idari izinli sayılacak" denildi.

HAKKARİ VE YÜKSEKOVA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Hakkari Merkez ve Yüksekova ilçesinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.



Araçların kara gömüldüğü ve kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Hakkari ve Yüksekova'da, eğitim-öğretime bir gün ara verildi.



Hakkari Valiliği, İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün için 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.



VAN VE HAKKARİ'DE 443 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışının etkili olduğu Van ve Hakkari'nin ilçelerinde 443 toplam yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için karla mücadele ekipleri yoğun çalışma başlattı.



Van'ın Bahçesaray, Başkale, Çatak ve Gürpınar ilçeleri ile Hakkari merkez ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Van- Gürpınar karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile Bahçesaray ilçesindeki 3 bin rakımlı Karapet geçidinde sürücüler zor zanlar yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Başkale, Çatak ve Gürpınar'da 43 mahalle ile 89 mezra yolu ulaşıma kapandı.



Hakkari ve çevresinde ise dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Yoğun kar nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 27 köy 68 mezra, Yüksekova ilçesinin 47 köy, 75 mezra, Çukurca 2 köy, 2 mezra, Şemdinli 17 köy, 69 mezra, Derecik ilçesini ise 2 köy ve 2 mezrasını yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri Van ve Hakkari'de kapanan yolları ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma başlatırken, meteoroloji yetkilileri bölgedeki kar yağışını süreceğini söyledi.

ADIYAMAN'IN İKİ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Adıyaman'ın Sincik ve Çelikhan ilçelerinde de bazı okullarda eğitime ara verildi.