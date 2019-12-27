İstanbul Boğazı'nda tarihe geçmiş gemi kazaları

Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi.

Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkisinde karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.





İŞTE İSTANBUL'DA MEYDANA GELEN GEMİ KAZALARI

Sarıyer Aşiyan'da karaya oturan 'Songa İridium' adlı kargo gemisi kıyıya çarpması boğazın geçmişine dair soruları tekrardan gündeme getirdi. Oldukça dar ve kilit bir noktada yer alan İstanbul Boğazı'nda tarihte felakete sebep olmuş pek çok gemi kazası yer alıyor.

14 Aralık 1960

İstanbul Boğazı'nda Peter Verovitz (Yugoslav) ile World Harmony (Yunan) adlı iki tankerin çarpıştığı kaza nedeniyle denize akan petrol kısa süreli olarak boğazdaki canlı yaşamına zarar verdi ve kazada 20 kişi hayatını kaybetti.





18 Kasım 1966

Rumen Ploesti gemisinin boğazda sefer yapan yolcu motorunu batırması nedeniyle, kazada 8 yolcu hayatını kaybetti.

15 Kasım 1979

İstanbul Boğazı'nda yaşanan en büyük deniz kazası 15 Kasım 1979 tarihinde gerçekleşti. Yunan tankeri Evrialı ile Rumen bandıralı Independenta tankeri İstanbul Boğazının bittiği noktada çarpıştı ve 95 bin petrol boğaz akıntısına dâhil oldu. Patlayan tankerlerde yangın sebebiyle 43 kişi öldü. Boğaza akan petrol sebebiyle çoğu kişi uzun bir süre balık yiyemedi.





14 Kasım 1991

Lübnan bandıralı koyun yüklü Rabunion gemisi Filipin bandıralı Madonna Lili ile çarpıştı ve Rabunion 22 bin koyun ile birlikte Boğaz'ın en dar yerinde battı. İstanbul sahillerine günler boyunca şişmiş koyun vurdu.

13 Mart 1994

Güney Kıbrıs bandıralı Nassia ve Shipbroker tankerlerinin çarpışması sonucu 29 denizci hayatını kaybetti. Boğaza ise toplam 13 bin ton petrol aktı. Boğaz trafiğe kapatıldı.





21 Temmuz 2015

Sierra Leona bayraklı dev kuru yük gemisi, Kanlıca'daki Ethem Pertev Yalısı'na çarptı ve büyük hasara yol açtı.

Boğaz'ın kilit bölgelerinde gerçekleşen kazalar sadece can kaybıyla değil İstanbul'u doğa felaketiyle de tehdit ediyor.





Uzmanlara göre en fazla kaza birinci bölgede (Salıpazarı, Kız kulesi, Haydarpaşa, Üsküdar, Kabataş, Harem, Karaköy, Dolmabahçe, Beşiktaş, Beylerbeyi, Ortaköy, Sarayburnu, Çengelköy ve Eminönü) gerçekleşiyor (%33,4). İkinci Bölge ise bugün yaşanan kazaya ait yer olarak kabul ediliyor. Burada da oran bir hayli yüksek (%27,6).





İkinci bölgede yer alan yerler şunlar: (Rumeli Hisarı, Kandilli, Yeniköy, Akıntı Burnu, Kanlıca, Arnavutköy, Bebek, Balta Limanı, Anadoluhisarı, Vaniköy, Emirgan, Paşabahçe, Çubuklu, Kuruçeşme, İstinye, Fatih Köprüsü).



7 Nisan 2018

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralı olmadığı öğrenildi.