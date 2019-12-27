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  • Son Güncelleme: 27.12.2019 14:33

yandaşı medyada akıl tutulması: Gemi Boğaz'da bilerek karaya oturdu

Sarıyer Aşiyan'da karaya oturan 'Songa İridium' adlı kargo gemisi kıyıya çarptı. yandaşı ve muhalifi medya, gemi kazası üzerinden algı yaparak karaya Kanal atrtışmalarına paralel olarak bilerek oturduğunu yazdı.

CHP yandaşı medyada akıl tutulması
Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı yük gemisi, 'nda karaya oturdu. Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından 'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi.

Gemi İstanbul Boğazı'nda mevkisinde karaya oturdu.

CHP YANDAŞI MEDYADA AKIL TUTULMASI!
Boğaz'daki gemi kazası yandaşı medyada akıl tutulmasına yol açtı. CHP yandaşı medya, tartışmalarına paralel olarak geminin bilerek karaya oturduğunu iddia etti.




ODA TV Boğaz'daki gemi kazası haberini "bu ne tesadüf" başlığıyla verdi.



CHP yandaşı bir diğer gazete olan SÖZCÜ ise geminin karaya oturmasını "Kanal İstanbul kazası" şeklide duyurdu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN GEMİ KAZASI AÇIKLAMASI
İstanbul Valiliği'nden İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla ilgili açıklama yapıldı

Açıklama şu şekilde:
"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; 19 mürettebat ile Kılavız Kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı '' adlı yük gemisi, saat 12:00'de Makine arızası sinyali vermiş, 12:13'te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma Römorkörleri ile ve Deniz Polisi ekipleri sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur.
Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şuan itibariyle herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir.
Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, boğaz geçişi askıya alınmıştır. Kıyıya Çarpan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Römorkörlerince en kısa sürede İstanbul Limanı Demir Mevkii'ne alınacaktır."

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