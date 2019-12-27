Elazığ'da son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika açıklamasına göre, Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak açıklandı.

Saat 10.02'de yerin 3.8 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi. Elazığ'ın ardından depremi en çok hisseden bölge Malatya olarak açıklandı.

Elazığ'da saat 10.11'de yerin 3.2 kilometre altında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

EĞİTİME BUGÜN ARA VERİLDİ

Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ il genelinde eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meydana gelen deprem nedeni ile tedbir amaçlı olarak il genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Bunun üzerine tedbir amaçlı okul bahçelerine çıkarılan öğrenciler evlerine gönderildi.





ELAZIĞ VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım depremin ardından yaptığı ilk açıklamada herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bütün ekipleri sevk ettik. AFAD, Kızılay, Jandarma sahadalar. Hiçbir olumsuzluk yok çok şükür. Daha önce 5,2 büyüklüğünde deprem olmuştu. Bazı hasarlar olmuştu. Muhtarlarla arkadaşlarımız irtibat halinde, ben de bölgeye geçiyorum.

Bu tür depremlerden sonra her zaman artçılar olur. Vatandaşımız sakin olsun. Bütün ekiplerimizi yönlendirdik, köylere geçiyorlar. Merkezde bir sıkıntımız yok. Bütün tedbirleri aldık, gelişmeleri takip ediyoruz.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı'nca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, boş bir binada yıkım meydana geldiği açıklandı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan tespitlerde; Elazığ Sivrice'de saat 10.02'de 4,9 büyüklüğünde ve 7,02 kilometre derinlikte deprem meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi:

"Alınan ilk bilgilere göre meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış, boş bir binada yıkım meydana gelmiştir. Elazığ İl AFAD tarafından Sivrice ilçesi ve köylerine ekipler sevk edilmiştir. Diyarbakır AFAD Birlik Müdürlüğü tedbir amaçlı teyakkuza geçirilmiştir. Elazığ Valiliği ve AFAD yetkilileri gelişmeleri takip etmektedir."

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.12.27 10:02:25 38.3427 38.9853 3.8 -.- 5.1 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)

2019.12.27 09:40:36 37.8405 29.6193 5.0 -.- 1.8 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)

2019.12.27 09:18:24 34.3402 26.1640 83.6 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2019.12.27 06:26:47 38.0225 42.8837 5.0 -.- 2.8 -.- KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN)

2019.12.27 06:09:48 36.4567 28.6867 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2019.12.27 05:28:53 38.0218 42.8953 5.0 -.- 2.1 -.- KORULU-CATAK (VAN)

2019.12.27 04:55:37 38.8530 27.9363 7.7 -.- 1.0 -.- TASCILAR-AKHISAR (MANISA)

2019.12.27 03:52:19 36.1570 29.7467 3.5 -.- 1.4 -.- BOGAZCIK-KAS (ANTALYA)

2019.12.27 03:42:04 39.6523 27.8940 21.9 -.- 1.1 -.- BALIKESIR (BALIKESIR)

2019.12.27 03:25:12 37.1777 28.6430 7.2 -.- 1.5 -.- CAKMAK-(MUGLA)

2019.12.27 00:56:18 39.5820 27.8082 18.4 -.- 0.9 -.- DERECIFTLIK-(BALIKESIR)