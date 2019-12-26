Son dakika haberine göre Reuters haber ajansının duyurduğu habere göre Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğunu açıkladı. Reuters haber ajansının duyurduğu habere göre Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğunu açıkladı. Ayrıntılar geliyor... Başkan Erdoğan 'icabet ederiz' demişti! Libya'dan flaş açıklama Başkan Erdoğan Türk askeri Libya'ya gidecek mi' sorusuna net cevap verdi: Davete icabet ederiz
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