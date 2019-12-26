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  • 26.12.2019 22:59
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 23:20

Son dakika: , ’den askeri destek talep etti

Son dakika haberine göre Reuters haber ajansının duyurduğu habere göre , 'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğunu açıkladı.

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