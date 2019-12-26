Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden Kanal İstanbul Projesine ilişkin açıklamalarda bulundu

Altun yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan liderliğinde ülkemizin her bir köşesinde heyecanla yeni projeler peşinde koşulduğunu belirterek "İnşallah Kanal İstanbul da ülkemizin iftihar vesilesi projeler zincirine muhteşem bir halka olarak eklenecektir." İfadelerini kullandı.

"Bugüne kadar bu ülkenin menfaatine olan ne varsa "Yaptırmayacağız" diye karşı çıkanların, dünyaya örnek olacak böyle muazzam bir eserin de yolunu kesme girişimlerini, zihinleri bulandırma oyunlarını ibretle izliyoruz." İfadelerine yer veren Altun, Kanal İstanbul'un Boğaz'ın özgürlük projesi olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki bu proje gerçekleştiğinde tarihe ve coğrafyaya bir mühür olarak kalacaktır." Açıklamalarında bulundu.

İşte Altun'un açıklamaları:

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde, ülkemizin her bir köşesinde heyecanla yeni projeler peşinde koşuyoruz. Çünkü bu millete sözümüz var. Çünkü büyük hedeflerimiz var. Daha güçlü Türkiye için durmayacağız!

İnşallah Kanal İstanbul da ülkemizin iftihar vesilesi projeler zincirine muhteşem bir halka olarak eklenecektir. Elbette, devrim niteliğindeki böylesi yatırımları ancak Türk milletinin geleceği için hayali, ideali, vizyonu olanlar yapabilir.

"YAPTIRMAYACAĞIZ" DİYE KARŞI ÇIKANLARIN ZİHİNLERİ BULANDIRMA OYUNLARINI İBRETLE İZLİYORUZ"

Bugüne kadar bu ülkenin menfaatine olan ne varsa "Yaptırmayacağız" diye karşı çıkanların, dünyaya örnek olacak böyle muazzam bir eserin de yolunu kesme girişimlerini, zihinleri bulandırma oyunlarını ibretle izliyoruz.

"ÇED RAPORU PROJEYİ HEDEF ALAN BÜTÜN İDDİALARA CEVAP VERİYOR"

Sayın Bakanımız @murat_kurum'un da vurguladığı gibi, Kanal İstanbul projesi çevre hassasiyeti en üst düzeyde gözetilerek tasarlandı. Son derece şeffaf ve geniş katılımlı bilimsel bir süreçle oluşturulan ÇED raporu esasında projeyi hedef alan bütün iddialara cevap veriyor.

ÇED raporu, Kanal projesi sonucunda İstanbul'un susuz kalacağı, canlı yaşamının olumsuz etkileneceği ve projenin depremi tetikleyeceği iddialarını çürütüyor ve bunların negatif algı yaratma çabaları olduğunu gözler önüne seriyor.

"TARİHE VE COĞRAFYAYA BİR MÜHÜR OLARAK KALACAKTIR"

Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir. Kanal İstanbul, 82 milyon vatandaşımızın ve 16 milyon İstanbullunun geleceğinin projesidir. İnanıyorum ki bu proje gerçekleştiğinde tarihe ve coğrafyaya bir mühür olarak kalacaktır.