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  • 26.12.2019 21:20
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 21:20

haberleri yalan çıktı

30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanan hakkında ilgili karar tercümesinin henüz gelmediğinden bahisle tutukluluk halinin devamına karar verildiği şeklindeki haberler yalan çıktı.

Osman Kavala haberleri yalan çıktı

eylemlerini organize etme iddiasıyla açılan davanın 4. duruşması 24 Aralık'ta görüldü.

Duruşmada, Gezi eylemlerinin organizatörü olduğu belirtilen 'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

26 Aralık 2019 tarihinde bir kısım basın yayın organları ve sosyal medya ortamında, 30. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan Osman Kavala hakkında ilgili karar tercümesinin henüz gelmediğinden bahisle tutukluluk halinin devamına karar verildiği şeklinde haberlere yer verildi.

İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 24/12/2019 tarihli celsesinde sanık Osman Kavala hakkında tutukluluk halinin devamına dair karar gerekçesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar tercümesinin mahkemeye henüz ulaşmamış olması yer almayıp diğer gerekçelerle tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir.

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