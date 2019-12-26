

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Karaaslan, Bürge Yolbilir'in babası Eyüp Yolbilir, kazada yaralanan kuzen M.G'nin babası, genç kızın yakınları, arkadaşları ve taraf avukatları katıldı.

Söz alan sanık Karaaslan, çok pişman olduğunu ifade ederek, "Hiçbir şekilde trafik ışıklarını ve yayaları görmedim. Benim de kız kardeşim var. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Anne ve babadan özür diliyorum. Vicdan azabı çekiyorum." dedi.

Baba Yolbilir ise mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise müvekkili için olası kasıt hükümlerinin uygulanmamasını ve adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.







Mahkeme heyeti, Karaaslan'ın, "çocuğu kastla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine, olayın "olası kastla olması sebebiyle" cezanın müebbet hapse çevrilmesine ve iyi hal indiriminde bulunarak sanığın 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet ayrıca Bürge Yolbir'in kuzeni M.G'yi yaralama suçundan sanığın 2 ay 15 gün hapsine hükmetti.



TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

Müşteki avukatı Mehmet Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın emsal niteliğinde çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun özelliği şu, Türkiye'de bugüne kadar çıkmış bütün kararlar 'bilinçli taksir' üzerinden çıkarak, yani sanıklar 5-6 yıl ceza alarak kurtuluyordu. Şayet bu karar istinaf ve Yargıtay yolunda aynı nitelikte geçebilirse caydırıcılık açısından Türkiye'de gerçekten bir ilk olacak. Alkollü ve süratli olarak birinin ölümüne sebebiyet verip 'yanlışlıkla yaptım' diyemeyecekler bu saatten sonra. Bu açıdan çok önemli bir karar. Sanık cinayetten ceza aldı. Caydırıcılık açısından inşallah kesinleşir. Biz şu aşamada hakkın yerine geldiğine inanıyoruz."

OLAY

Bürge Yolbilir (17), 27 Nisan'da Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki yaya geçidinden geçtiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, 15 yaşındaki kuzeni M.G. hafif yaralanmıştı.

Kaza yerinden kaçan sürücü Bekir Karaaslan düşen plakadan yola çıkılarak polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış, olaydan 1 saat 42 dakika sonra yapılan alkol muayenesinde sürücünün 83 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

Tutuklanan sürücü hakkında, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame hazırlanmıştı.