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  • 26.12.2019 15:04
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 15:04

Başkan Erdoğan'dan mesajı!

Başkan , Gazi ’ün ’ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, " Atatürk ve İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralıları en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 27 Aralık mesajı!

Başkan Erdoğan mesajında, "Milli Mücadelemizin önemli dönüm noktalarından biri de Gazi 'ün 1919'da 'ya gelişidir. İstiklal Savaşımızın karargâhı haline gelen Ankara, vatanımızın kaderinin tayin edildiği önemli bir merkez olmuştur. 'in Ankara'ya gelişinin ardından İstiklal Savaşı'nın esasları ortaya konulmuş, aziz milletimizin vatanın bütünlüğü, bağımsızlığı, birlik ve beraberliğin muhafazası uğruna canı pahasına mücadele edeceği tüm dünyaya ilan edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması neticesinde milli iradenin vücut bulduğu Ankara, daha sonraki süreçte ülkemizin başkenti ilan edilmiş ve bugüne kadar önemli kararların alındığı bir merkez olagelmiştir. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralıları en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

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