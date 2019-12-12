Libya Müftüsü Sheikh Sadiq Al-Ghariani (Şeyh Sadık El Gazi), 27 Kasım'da Libya ile Türkiye arasında imzalanan ve iki ülkenin deniz sınırını belirleyen anlaşmadan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.



'LİBYA TÜRKİYE'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETMELİ'

Haber7'nin haberine göre Al-Ghariani Türkiye'nin asker desteği çağrısını hatırlatarak, "Libyalı yetkililer, Halife Haftar'ı ve başkente saldıran yabancı destekçilerini püskürtmek için acilenTürkiye'nin askeri desteğini kabul etmeli" dedi.







BAŞKAN ERDOĞAN CANLI YAYINDA DUYURMUŞTU

Erdoğan, TRT Özel Yayını'nda gündeme dair soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, Libya anlaşmasına dair çok önemli açıklamalar yapmıştı.

'TÜRK ASKERİ LİBYA'YA GİDER Mİ?'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk askeri Libya'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" demişti.







BİR AÇIKLAMA DA BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN GELMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise dün yaptığı açıklamada, Libya'ya asker göndermenin şu anda Türkiye'nin dış politika gündeminde olmadığını, ancak Libya hükümeti bu yönde bir talepte bulunursa bunun düşünebileceğini ifade etmişti.

Öte yandan Nisan ayından bu yana Haftar'a bağlı güçler, başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmıştı.